Ostalb | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Verkehrsbehinderungen in Bopfingen

Galerie (1 Bild)

Während der Ipfmesse in Bopfingen kommt es in der Zeit von Freitag, 6 . Juli, bis Dienstag, 10 . Juli, in Bopfingen zu Verkehrsbehinderungen.

7

14

15

15

29

Insbesondere wegen des Ipfmessumzugs am Samstag,. Juli, in der Zeit vonbis ca.Uhr ist im Zuge der Bundesstraßemit größeren Stauungen zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Bopfingen in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 16 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!