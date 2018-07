Kultur | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

„Wasser mit Geschmack“: Heubacher Stellung wird zum Mittelpunkt

Internationale Künstler, neue Bühne und zahlreiche weitere Neuerungen – die Vorbereitungen für das 6 . „Wasser mit Geschmack Festival“ in der Heubacher Stellung sind im Gange.

Die Reise geht weiter. Am. August findet das elektronische Musikfestival „Wasser mit Geschmack“ bereits zum sechsten Mal in Heubach statt. Getreu dem diesjährigen Motto „Durchbruch“ erwartet die Besucher eine liebevoll dekorierte Erlebniswelt. Für die passenden Klänge sorgen überDjs auf drei unterschiedlichen Bühnen. Die Macher des Festivals bleiben sich auch in ihrem sechsten Jahr treu und schreiben die Reise für die Besucher weiter. Ein Vorgeschmack in der RZ vom. Juli.

