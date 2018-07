Schwäbisch Gmünd | Montag, 30. Juli 2018 Montag, 30. Juli 2018

Alternativentwurf zur Sebaldplatz-​Gestaltung

Galerie (1 Bild)

Entwurf des Büros Ottenwälder & Ottenwälder

Die Umgestaltung des Sebaldplatzes ist beschlossene Sache. Am 4 . Juli wurde im Gemeinderat der Beschluss zur Neugestaltung gefällt. Von Alternativplänen war zu keinem Zeitpunkt die Rede. Bis Montagabend. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) Ostwürttemberg hatte Anwohner und weitere Interessierte zur Vorstellung eben jener Pläne eingeladen.

410

000

&

Zu rütteln gibt es am Beschluss des Gemeinderates nichts mehr – dieEuro teure Umgestaltung wurde von den Räten einstimmig abgesegnet. Dies jedoch im Glauben, dass es keinen anderen Entwurf gibt. So sagte Stadtrat Sebastian Fritz (Linke), der am Montag als Vertreter der Baumkommission vor Ort war: „Im Ausschuss gab es keinerlei Andeutungen, dass es eine Alternativplanung gibt.“ Seine Fraktion habe zugestimmt, weil der Plan alternativlos gewesen sei. Wie der Alternativentwurf des Designbüros OttenwälderOttenwälder aussieht und warum er am Montag vorgestellt wurde, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!