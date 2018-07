Ostalb | Montag, 30. Juli 2018 Montag, 30. Juli 2018

Elternfreie Zone — Kidstown ist wieder besiedelt

Fotos: esc

Sie sind wieder da. 150 Kinder haben die Stellung in Heubach bezogen und werden sie knapp zwei Wochen lang zum Leben erwecken und zum Blühen bringen. 46 Betreuer unterstützen die Sieben– bis 13 -​Jährigen bei ihrer Arbeit und begleiten sie in der Freizeit.

Kaum haben die Sommerferien begonnen, geht es auch schon rund in Kidstown. Nachdem die stellvertretende Bürgermeisterin Ellen Renz die Kinderstadt zu elternfreien Zone erklärt hat, und die Mamas und Papas das Feld geräumt hatten, wurden die Kinder ihren Gruppen und Betreuern zugeteilt. Und alle Jungs und Mädchen erhielten der Hitze geschuldet natürlich auch eine Kappe. Was die Kidstown-​Bürgerinnen und Bürger bis. August erwartet, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

