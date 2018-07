Sport | Montag, 30. Juli 2018 Montag, 30. Juli 2018

Großkopfs dritter Heimsieg in Rechberghausen

Beim 7 . Rechberghäuser Sommernachtslauf mit 330 Teilnehmern hat der Bettringer Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen vor heimischem Publikum dominiert.

MitStartern feierte der Rechberghäuser Sommernachtslauf bei seiner siebten Auflage einen neuen Teilnehmerrekord. Ideale Bedingungen hatten am Abend nochNachmelder zum Mitlaufen motiviert. Das Gros der Starter stellten die „Lauf geht’s-Teilnehmer“ sowohl aus Göppingen als auch aus Schwäbisch Gmünd um DJKler Erich Wenzel. Sie waren begeistert bei der Sache und wurden von fachkundigen Trainern angeleitet. Alle Göppinger Neulinge haben nach dem Barbarossa-​Berglauf über zehn Kilometer nun ihre zweite Prüfung bestanden und fiebern jetzt dem Ulmer Halbmarathon am. September entgegen.Den Hauptlauf über zehn Kilometer auf der alten Bahntrasse zwischen Birenbach und Faurndau dominierte erwartungsgemäß der Bettringer Johannes Großkopf vom ausrichtenden Sparda-​Team Rechberghausen, das vor heimischem Publikum fast seine gesamte Elite antreten ließ. Großkopf lief einmal mehr nur gegen die Uhr und kaufte der Konkurrenz aus dem eigenen Lager schon auf den ersten Metern den Schneid ab. In welcher Zeit der Bettringer gewonnen hat und welche Konkurrenten er hinter sich lassen konnte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

