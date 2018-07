Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 31. Juli 2018 Dienstag, 31. Juli 2018

Anhaltende Trockenheit: Im Stadtteil Weiler bitte Wasser sparen

Mensch, Tier– und Pflanzenwelt leiden auch im Raum Schwäbisch Gmünd zunehmend unter der extremen Hitzewelle. Bäche und Flüsse fließen kaum noch, sondern stehen eher.

Die Sorge der Menschen richtet sich natürlich auf die Frage, wie es um die Trinkwasserversorgung bestellt ist. Die Gmünder Stadtwerke erklären, dass es trotz eines deutlich gestiegenen Verbrauchs aufgrund der Hitzewelle generell keine Knappheit gibt. Lediglich die Bürger im Stadtteil Weiler wurden am Dienstag aufgerufen, mit Wasser sparsam umzugehen. Denn in der Eigenwasserversorgung gibt es einen Engpass. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

