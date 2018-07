Ostalb | Dienstag, 31. Juli 2018 Dienstag, 31. Juli 2018

Ferienaktion der Rems-​Zeitung: Remstal-​Bürgermeister führen durch ihre Gartenschau-​Vorbereitungen

Die Gmünder Heimatzeitung startet am kommenden Montag in Lorch eine Ferienaktion: Bürgermeister aus dem oberen Remstal stellen vor Ort interessierten RZ-​Lesern ihre Projekte und Vorbereitungen für die Remstal-​Gartenschau 2019 vor.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, auch und besonders für Gartenschaufans. Der Blick in die Nachbarschaft lohnt sich. Es gibt viel zu entdecken. Vor allem sind die Bürgermeister auch stolz auf starkes ehrenamtliches Engagement ihrer Bürger bei einer Vielzahl von Projekten, was bei den geführten Spaziergängen den Besuchern gleichfalls vor Augen geführt werden soll. Die Ferienaktion der Rems-​Zeitung mit vier Terminen in Lorch, Essingen, Böbingen und Mögglingen soll Lust machen auf das ganz große Miteianander im „Unendlichen Garten“. Näheres zu unserem Ferienangebot für Daheimgebliebene am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

