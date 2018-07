Ostalb | Dienstag, 31. Juli 2018 Dienstag, 31. Juli 2018

Sommergespräche: Die Kräuterfrau vom Koiserhof

Ein 300 Jahre alter Hof in einem Teilort von Abtsgmünd ist das Paradies, das Nicoletta Diebold vor sechs Jahren für sich gefunden hat. Hier lebt sie mit vier weiteren Menschen zusammen, die sich ebenfalls der Natur verbunden fühlen. Und hier verwirklicht sie ihren Traum mit Kräutern zu arbeiten.

Einer der Gründe nach Abtsgmünd-​Hangendenbuch zu fahren, wo die bewohnte Welt zu ende scheint, könnte ein Kräuterrundgang mit Nicoletta Diebold sein. Ein weiterer könnte eine Veranstaltung des Vereins Kochergarten sein, der hier seinen Hauptsitz hat. Die fünf Bewohner des Hofes sind alle Vereinsmitglieder und haben sich – zusammen mit rundweiteren Mitgliedern – Naturschutz und ökologische Produktion auf die Fahnen geschrieben. Was die Kräuterfrau auf den idyllisch gelegenen alten Bauernhof gebracht hat, und was sie dort macht, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

