Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 04. Juli 2018 Mittwoch, 04. Juli 2018

Blick auf die Pferdezucht im Raum Schwäbisch Gmünd

Foto: gbr

1968 war nicht nur das Jahr, in dem die Studenten für Aufsehen sorgten. Im gleichen Jahr gründeten Pferdezüchter aus den damaligen Landkreisen Schwäbisch Gmünd, Backnang und Schwäbisch Hall einen Verein. Das traditionelle Zuchtziel – Arbeitspferde für Bauern – wurde abgelöst durch das Bemühen um moderne Sportpferde.

Pferde, die einen Ernte– oder Bierwagen beziehungsweise einen Pflug ziehen, gibt es nur noch im Rahmen der Traditionspflege – zum Beispiel beim Fuhrmannstreffen in Bartholomä. Längst stehen reine Reitpferde bei den meisten Züchtern im Fokus – sowohl für die sportliche Verwendung in der Dressur als auch im Springen. Daneben suchen viele Menschen auf dem Rücken von Pferden Erholung in der Freizeit – und nicht wenige Eltern schätzen den hohen pädagogischen Wert des Reitunterrichts für ihre Kinder. Der Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald hat diese Entwicklung nicht nur mitgemacht, sondern dank des Engagments seiner Mitglieder auch maßgeblich mitbestimmt. Wie, das erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Juli.

