Deutschland ist raus, Michael Fischer hat aber längst nicht genug von Russland

Deutschland ist bei der Fußball-​Weltmeisterschaft in Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Kein Grund für Michael Fischer aus Weiler, die Sachen zu packen und nach Deutschland zurückzufliegen.

„Was mich nach dem Spiel der Deutschen gegen Südkorea am meisten gewundert hat, war die Tatsache, dass mich die Leute gefragt haben, ob für mich jetzt die WM vorbei sei, ich nun zurückfliegen würde. Das hat mich etwas irritiert. Ich bin doch nicht nur wegen des Sportlichen hier“, sagt Fischer – und das beweist er mit seinen Eindrücken, die er der Rems-​Zeitung stets exklusiv mitteilt. Das Kulturelle eines jeden Landes, das betont Fischer stets, nehme einen ganz hohen Stellenwert ein. Ein großes Lob hat er dann für den Gastgeber – unabhängig der Diskussionen im Vorfeld – übrig: „Das ist definitiv eines der besten WM-​Turniere, einfach nur top organisiert. Man sollte nur einmal überlegen, was danach kommt. Richtig,findet die WM im Winter in Katar statt. Im Dezember. Noch Fragen?“ Und so genießt er die WM in Russland in jeder freien Sekunde und hat sich auch sehr mit den Russen darüber gefreut, dass ihre Mannschaft den Favoriten Spanien im Elfmeterschießen aus dem Turnier gekegelt hat.

