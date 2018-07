Kultur | Mittwoch, 04. Juli 2018 Mittwoch, 04. Juli 2018

HfG: Mobilität und Mondlandung

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung naht. Zu ihr gehören die Präsentationen, in denen die Studierenden ihre Arbeiten vorstellen. Gute Performance braucht Übung. Intern wird fleißig geprobt.

13

14

100

16

37

31

19

700

5

Das Sommersemester endet an der HfG traditionell mit der Semesterausstellung, dieses Jahr am. und. Juli. Die ganze Vielfalt der Abschluss– und Projektarbeiten wird dabei der Öffentlichkeit präsentiert.In diesem Sommersemester machen mehr alsStudierende ihren Abschluss, davonim Masterstudiengang Strategische Gestaltung,in der Kommunikationsgestaltung,in der Produktgestaltung undin der Interaktionsgestaltung. Derzeit studierenjunge Leute an der HfG, starken Zulauf hat die Produktgestaltung. Den Produkgestaltern schaut die RZ vom. Juli über die Schultern.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!