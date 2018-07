Ostalb | Mittwoch, 04. Juli 2018 Mittwoch, 04. Juli 2018

Tourismuskooperation „Glaubenswege“ trifft sich in Mögglingen

Ganz bewusst steht die Gemeinde Mögglingen mit der evangelischen Christuskirche dieses Jahr am 15 . Juli im Mittelpunkt bei der gemeinsamen Wanderung der Tourismuskooperation „Glaubenswege“. Damit soll der Wert des bereits 2016 erfolgten Beitritts von Mögglingen zur Tourismuskooperation unterstrichen werden.

Und auch für Mögglingen ist dieser Tag ein ganz besonderer. Denn gleichzeitig feiert in diesem Jahr die Christuskirche ihr-​jähriges Bestehen. Weshalb der Bau der Kirche für die Gemeinde ein wichtiger Schritt war und was für die Feierlichkeiten am. Juli alles vorgesehen ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

