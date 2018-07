Sport | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Bezirk Kocher/​Rems heißt jetzt „Bezirk Ostwürttemberg“

Der Vorstand des Württembergischen Fußballverbandes hat in seiner Sitzung an diesem Mittwoch entschieden, den Beschluss des Bezirkstags Kocher/​Rems vom 9 . März, ab der Saison 2018 /​ 19 den Bezirksnamen Ostwürttemberg zu führen, anzuerkennen.

Die Anerkennung erfolgte mit der Maßgabe, dass auf Grundlage der Arbeitsergebnisse der einzusetzenden „Kommission Verbandsstruktur“ der geografische Zuschnitt des Bezirks zum Verbandstag 2021 eine Änderung erfahren kann, so dass dann möglicherweise eine erneute Umbenennung erforderlich wird. Der Verbandsvorstand betonte in diesem Zusammenhang außerdem seine satzungsgemäße Zuständigkeit, Beschlüsse der Bezirke auf ihre grundsätzliche Bedeutung und Wirkung hin zu überprüfen, also insbesondere auch solche, die den Bezirksnamen betreffen.



Der Bezirksvorsitzende Jens-​Peter Schuller, der an der Vorstandssitzung teilgenommen und die Gründe für den Bezirkstagsbeschluss erläutert hatte, äußerte sich zufrieden über das Ergebnis: „Ich freue mich für unsere Vereine, dass es gelungen ist, den Verbandsvorstand mit unseren Sachargumenten zu überzeugen. Kocher und Rems fließen zwar durch unser Bezirksgebiet, der Name Ostwürttemberg dokumentiert nach außen aber deutlich besser, dass auch die Vereine im Kreis Heidenheim Teil unseres Bezirks sind.“ Das Gebiet des Bezirks Ostwürttemberg – bisher Bezirk Kocher/​Rems – umfasst den Landkreis Heidenheim sowie den Ostalbkreis. Die beiden Landkreise bilden zusammen die Raumordnungs– und Planungsregion Ostwürttemberg. Die Umbenennung des Bezirks erfolgt in Orientierung an diese eingeführte Begrifflichkeit.

