Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. Juli 2018

Elektromobilität: Volker Nick hält Pedelec-​Station am Gmünder Bahnhof am Leben

Die Pedelec-​Verleihstation am Gmünder Bahnhof ist für viele Mitbürger der Einstieg in die Begeisterung als umweltbewusster E-​Pedalritter. Ein Verdienst von Volker Nick.

Volker Nick ist im Gmünder Raum bestens bekannt und von vielen Kunden als Gründer und Chef des Radkurierdienstes Gmünder Radler geschätzt. Weniger im Fokus steht der ökologisch orientierte Unternehmer mit seinem Projekt, bei dem er versucht, ein Stück Erbe der Landesgartenschauzu pflegen. Er würde dies nicht machen, so bringt er zum Ausdruck, wäre er nicht davon überzeugt, dass das E-​Bike oder Pedelec ein extrem umweltfreundliches Verkehrsmittel der Zukunft sei: Mit viel Zeitaufwand hält der Idealist mit Unterstützern und Sponsoren die seitgeschrumpfte Pedelec-​Station am Leben. Die ganze Geschichte dazu gibt es am Freitag in der Rems-​Zeitung.

