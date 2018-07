Sport | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

FCH siegt standesgemäß in einer Partie, in der Tore nebensächlich sind

Foto: Siedler

Die Kicker des TV Neuler tragen ihn nicht nur in ihrem Herzen. „Immer mit dir — Uwe“, ist auf der Rückseite des weißen Trikots der Bezirksliga-​Fußballer in roter Naht eingestickt. „Uwe“: Uwe Nagel, im März verstorbener Vorsitzender des TVN. Das Benefizspiel vor 900 Zuschauern am Mittwochabend zugunsten des Hospiz St. Anna Ellwangen, in dem Nagel auch eine Zeit verbrachte, war mehr als ein gewöhnliches Fußballspiel.

Vor allem auch, da es für den TVN gegen den Zweitligisten. FC Heidenheim ging, mit dem Neuler seit Mitte April eine Vereinsfreundschaft hat. Der FCH traf in seinem dritten Testspiel auf einen hochmotivierten Gegner, der sich am Ende aber standesgemäß mit) geschlagen geben musste.Dennoch verspürte TVN-​Torwart und Abteilungsleiter Tobias Emer, der in der ersten Halbzeit im Kasten stand, „vollste Zufriedenheit.“ Das Ergebnis war erträglich, da nicht zweistellig, das Wetter spielte mit und Uwe Nagel bleibt in Erinnerung. „Er hat den TV Neuler gelebt“, sagte Emer.Seine Neulermer wehrten sich nach Kräften, sie versuchten den Ball aus ihrer defensiven Haltung nicht nur von sich wegzuschlagen, sondern auch zu spielen. „Die Jungs haben das gut umgesetzt“, lobte TVN-​Spielertrainer Salem Bevab. Die Heidenheimer drückten, und kamen, wenn ihnen unpräzises Passspiel wie ein ums andere Mal nicht im Wege stand, schnell in Tornähe. FCH-​Frank Schmidt ging es nicht schnell genug. „Mehr Tempo wäre wichtig gewesen“, befand er. Und bedauerte auch die Verletzung von Neuzugang Robert Andrich, der sich ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzte, kurz nach seiner Einwechslung – das war zur Halbzeitpause, da hatte Schlussmann Emer schon vier Mal hinter sich gegriffen. Der Pfostenknaller von Norman Theuerkauf nach einer knappen Viertelstunde war das Startsignal: Gleich klingelt es. NachMinuten, nach einem Ballverlust von Philipp Knecht, passte Kolja Pusch auf Robert Glatzel, der frei einschoss. Arne Feick, Pusch und erneut Glatzel erhöhten vor der Halbzeitpause. Kaum wieder auf dem Platz schlug Glatzel zum dritten Mal zu und die Partie nahm ihren erwartetet klaren Verlauf.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 83 Sekunden.

