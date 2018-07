Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Integration: Projekt der Gmünder PH mit Blick auf Flüchtlingskinder

Wie können Flüchtlingskinder erfolgreich integriert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd im Verbund mit anderen Hochschulen.

Zahraa ist von Syrien nach Deutschland geflüchtet. Nun arbeitet sie in Berlin bei Back on Track e.V. und hilft ehrenamtlich geflüchteten Kindern beim Lernen. Was Flucht und das Ankommen in einem neuen Land bedeuten, weiß sie. Wie sie mit Kindern, die ähnliches erlebt haben, umgehen und zu einer Wegbegleiterin einer gelungenen Integration werden kann, lernen sie und elf weitere geflüchtete Tutoren aus Syrien mithilfe des Trainingskonzepts ENABLE. Das Trainingskonzept ist ein europaweites Erasmus-​Projekt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in Kooperation mit der Universität Gävle in Schweden, der Universität Mugla in der Türkei, der Universität von Kalabrien in Italien und dem Back on Track e.V. aus Berlin. Mehr über das Projekt am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 35 Sekunden.

