Ostalb | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Kein großes Stallgebäude im Schul– und Erlebnisgarten in Schechingen

Das Konzept eines Schul– und Erlebnisgartens mit Kleintierhaltung in Schechingen trägt der Gemeinderat nach wie vor mit. Ein großes Stallgebäude wird es vorerst allerdings nicht geben.

In der Sitzung wurde eingeräumt, dass man dadurch auch einen eventuell möglichen Zuschuss bewusst verzichtet. Das pädagogisches Konzept werde zwar nach wie vor mitgetragen, solle aber in kleinen Schritten umgesetzt werden. Mehr über die Sitzung am Donnerstagabend steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

