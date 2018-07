Ostalb | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Musiker vom SWR Symphonie-​Orchester in Lautern

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Karin Abele

Musiker aus dem großen SWR Symphonieorchester haben am Donnerstagvormittag in Heubach-​Lautern ein Konzertfür Schülerinnen, Schüler, Eltern und Großeltern in der Mehrzweckhalle gegeben.

Im Rahmen „Classic mobil“, bei dem drei bis fünf Musiker des Symphonieorchesters entweder als Bläserquintett oder als Streichquartett mit Oboe, in die Randgebiete des Sendegebiets wie in die Südwestpfalz oder den Ostalbkreis fahren. Um Menschen, die nicht so einfach in den Konzertsaal nach Stuttgart fahren können, Musik zu vermitteln. Die Schüler und Großeltern wurden in die Welt der Musik entführt und im Gespräch mit den Schülern wurden auch noch die Unterschiede zwischen Xylophon, Vibraphon und Marimbaphon erklärt und manches Geheimnis der Instrumente Preis gegeben.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 27 Sekunden.

