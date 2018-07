Sport | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Normannia Gmünd möchte sich eine erste Orientierung verschaffen

Eine Woche der Vorbereitung liegt hinter dem Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd. Während der Montag nach der allgemeinen Besprechung noch ein lockerer Aufgalopp gewesen ist, so haben die Akteure dann am Dienstag „mehr Gas gegeben“, sagt FCN-​Trainer Holger Traub. Am Samstag ( 11 Uhr) folgt dann nach insgesamt drei Trainingseinheiten ein erster Test beim Landesligisten SV Fellbach.

Neuzugang Niklas Groiß hat sich nach der ersten Einheit gleich wieder in den Urlaub verabschiedet, was jedoch zu keinerlei Konflikten führen wird. „Normalerweise wäre jetzt noch der reguläre Urlaubsbetrieb für die Verbands– und Landesligisten. Das ist alles in Ordnung und natürlich abgesprochen. Überhaupt kein Problem“, sagt Traub. Über Probespieler Ricardo Dias Matos möchte Traub noch nicht so viel sagen. „Das ist jetzt noch zu früh. Natürlich hat er Potenzial, sonst wäre er nicht bei uns. Aber wie jeder Spieler aus der Jugend benötigt er Anlaufzeit und die bekommt er natürlich von uns“, möchte Traub jeglichen Druck vom jungen Portugiesen nehmen. Zumal Dias Matos in seinem Jahr bei der Uder Stuttgarter Kickers nicht gerade vom Glück geküsst wurde. In der Hinrunde fiel er lange Zeit mit Bandscheiben-​Problemen aus, in der Rückrunde – nach einer guten Vorbereitung, wie Traub sagt – zog er sich einen Mittelfußbruch zu.

