Ostalb | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Remsbahn: Komplettsperrung ab dem 25 . August für drei Wochen

Auf die Pendler und Bahnreisenden im Remstal warten im Spätsommer drei heiße Wochen mit Komplettsperrung.

Aufgrund von Gleis– und Weichenerneuerungsarbeiten wird die Remsbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen vom. August bis zum. September komplett gesperrt. Derzeit wird ein Ersatzfahrplan unter Einsatz von Omnibussen ausgearbeitet. Wie die Pressestelle der Deutschen Bahn AG in Stuttgart auf Anfrage der Rems-​Zeitung auch bestätigt, wird die Maßnahme auch Auswirkungen auf das gesamte Remstal und auf den Fernverkehr (IC-​Verbindung zwischen Karlsruhe und Nürnberg) haben. Näheres dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

