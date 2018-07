Sport | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

VfR Aalen lässt es beim Kreisligisten SSV krachen

Zuletzt hatte Argirios Giannikis, Neu-​Trainer des VfR Aalen, viele Chancen und nicht allzu viele Tore gesehen. Am Mittwochabend war das anders. Der Fußball-​Drittligist ließ es beim benachbarten SSV Aalen im Rohrwang krachen und siegte in seinem dritten Testspiel mit 14 : 0 ( 7 : 0 ).

Nach demam Samstag beim VfL Neunheim und demtags darauf beim SSV Stimpfach ging es wieder gegen eine Kreisliga-​Mannschaft. Gegen den SSV hatte der VfR leichtes Spiel, diese Tests gegen unterklassige Gegner eignen sich zu Beginn aber, um Abläufe reinzubekommen – und darauf kommt es für die veränderte Auswahl mit neuem Trainer, neuer Spielphilosophie und sieben Neuzugängen an.Einer der Neuen, Angreifer Myroslav Slavov traf zwei Mal – und wurde durch Gerrit Wegkamp übertrumpft bei dem torreichen Spiel. Der SSV Aalen als Gastgeber fand die Begegnung der Nachbarn „trotzdem toll“, wie SSV-​Spielleiter Hans-​Peter Bauer erklärte. „Das Spiel ist gut angekommen“, sagte Bauer – und das der VfR seine Tore machte, verwundert ihn nicht: „Jetzt kommen sie in Fahrt.“ Ein Wermutstropfen: Der neue VfR-​Innenverteidiger Marian Sarr musste in der. Minute mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz. „Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, so VfR-​Trainer Giannikis.Husic — Rehfeldt, Feil, Papadopoulos, Onuoha, Funk, Fennell, Büyüksakarya, Bär, Wegkamp, Trianni.Layer — Letard, Geyer, Sarr (.) Traut, Fürst, Lämmel, Schorr, Watanabe, Schnellbacher, Slavov.Bär (.),Trianni (.),Wegkamp (.),, Trianni (.),Fennell (.),Wegkamp (.),Wegkamp (.),Slavov (.),Schnellbacher (.),Slavov (.),Schnellbacher (.),Schnellbacher (.),Geyer (.),Schorr (.).

