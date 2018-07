Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Juli 2018 Freitag, 06. Juli 2018

Bürgermeister Joachim Bläse wird 50

Foto: Manfred Laduch

„Dr. Bläse heißt der Mann, den jeder sehr gut leiden kann“ – so lautete der Refrain eines vielstrophigen Liedes zur Melodie der Schwäb’schen Eisenbahn. Das war vor zehn Jahren beim Empfang zum Geburtstag von Dr. Joachim Bläse. An diesem Samstag wird der Erste Bürgermeister 50 .

Wäre er handwerklich ein wenig begabter, würde er heute vermutlich als Malermeister den elterlichen Betrieb in Lindach leiten. Aber das war nicht seins, wie Joachim Bläse schon als Jugendlicher bemerkte (zum Glück war es genau das Richtige für seinen jüngeren Bruder). Seins, das war öffentliches Engagement. Zum Beispiel als Schulsprecher am Parler-​Gymnasium. Wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

