Kultur | Freitag, 06. Juli 2018 Freitag, 06. Juli 2018

Europäische Kirchenmusik: Mehr als schöne Musik

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

„Nicht nur schöne Musik“ soll das Festival Europäische Kirchenmusik bieten, sagt Klaus Stemmler. Der Intendant ist „primus inter pares“ des EKM-​Direktoriums. Mit der RZ sprach er über das Festival und dessen weitere Entwicklung.

„Als ich anfing, hätte ich nicht gedacht, dass so viel Neues hinzukommt“, sagt Klaus Stemmler. Das ist immerhin auch schon fast zwei Jahrzehnte her. Die Kirchenmusik-​Ausbildung sei offener geworden, auch die Kirchen selbst hätten sich gegenüber neuen Musikformen und Aufführungs-​Spielarten geöffnet: „Das wird unterstützt. Sie sehen darin eine Möglichkeit, dass Menschen in die Kirchen kommen.“Klaus Stemmler begannals Geschäftsführer des Festivals, das sich nach dem ersten, von Begeisterung getragenen Jahrzehnt zunehmend professionalisierte. Seine Vorstellungen für die weitere Entwicklung dieses Gmünder Kultur-​Flaggschiffs legt er in der RZ vom. Juli dar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.

