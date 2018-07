Sport | Freitag, 06. Juli 2018 Freitag, 06. Juli 2018

Normannia Gmünd startet mit Derby in die Fußball-​Oberliga

Galerie (1 Bild)

Archivfoto: Kessler

In Gmünd und Umgebung freuen sich die Fußballfans über die Rückkehr der Normannia in die Oberliga. Nun hat der WFV den vorläufigen Spielplan bekannt gegeben.

Die Mannschaft von Holger Traub beginnt am Samstag, , den. August (Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Göppinger SV – es geht somit gleich mit einem Derby los in der neuen Umgebung. Mitaufsteiger TSV Ilshofen muss gleich am ersten Spieltag auch einen mächtigen Brocken aus dem Weg räumen. Zu Gast ist man an der Kreuzeiche, beim SSV Reutlingen.SV Stuttgarter Kickers –. CfR Pforzheim (GAZI-​Stadion auf der Waldau,Uhr)FC Germ. Friedrichstal – Bahlinger SC (Stutensee-​Stadion)TSG Backnang – FCVillingen (Rasenplatz, Stadion Backnang, Etzwiesen)SV Linx – SV Spielberg (Hans-​Weber-​Stadion)SSV Reutlingen – TSV Ilshofen (Kreuzeiche-​Stadion)FSVBissingen – FC Nöttingen (Waldstraße)Neckarsulmer Sport-​Union – SV Oberachern (Neckarsulm Pichterich Rasen Stadion). FC Normannia Gmünd –. Göppinger SV (Jahn-​Stadion)SGV Freiberg – FV Ravensburg (Auf dem Wasen Stadion)SV Stuttgarter Kickers – TSV Ilshofen GAZI-​Stadion auf der Waldau,Uhr). Göppinger SV – Neckarsulmer Sport-​Union (Stadion, SV Göppingen)SV Oberachern – FSVBissingen( Sportplatz Oberachern)SV Spielberg – TSG Backnang (SV Spielberg)FCVillingen – SGV Freiberg Fußball (EBM-​PAPST-​Stadion)FV Ravensburg – FC Germ. Friedrichstal (Stadion FV Ravensburg)Bahlinger SC –. FC Normannia Gmünd (Kaiserstuhlstadion)TSV Ilshofen FC Nöttingen (Sportplatz TSV Ilshofen)FC Germ. Friedrichstal –. FC Normannia Gmünd (Stutensee-​Stadion)TSG Backnang – SSV Reutlingen (Rasenplatz Stadion Backnang, EtzwiesenSV Linx – SV Stuttgarter Kickers (Hans-​Weber-​Stadion). CfR Pforzheim – SV Oberachern (Holzhofstadion Pforzheim)FSVBissingen –. Göppinger SV (Waldstraße)Neckarsulmer Sport-​Union – Bahlinger SC (Neckarsulm Pichterich Rasen, Stadion)FV Ravensburg – FCVillingen (Stadion FV Ravensburg)SGV Freiberg – SV Spielberg (Auf dem Wasen-​Stadion)SV Stuttgarter Kickers – TSG Backnang (GAZI-​Stadion auf der Waldau,Uhr). Göppinger SV –. CfR Pforzheim (Stadion SV Göppingen)SV Oberachern – TSV Ilshofen (Sportplatz Oberachern)FC Nöttingen – SV Linx (Panorama-​Stadion Nöttingen)SSV Reutlingen– SGV Freiberg Kreuzeiche-​StadionSV Spielberg – FV Ravensburg (SV Spielberg)FCVillingen – FC Germ. Friedrichstal (EBM-​PAPST-​Stadion). FC Normannia Gmünd – Neckarsulmer Sport-​Union (Jahn-​Stadion)Bahlinger SC – FSVBissingen (Kaiserstuhlstadion)

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 98 Sekunden.

