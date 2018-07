Schwäbisch Gmünd | Samstag, 07. Juli 2018 Samstag, 07. Juli 2018

80 -​er Fest als guter Schluss

Galerie (23 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum letzten Mal in diesem Jahr und auch zum letzten Mal in ihrer AGV-​Geschichte feierten die Altersgenossinnen und Altersgenossen des Jahrgangs 1938 am Samstag ihr 80 er Fest mit dem traditionellen Festumzug durch die Gmünder Innenstadt.

Begonnen hatten die Festlichkeiten jedoch schon am vergangenen Donnerstag mit einem Festgottesdienst in der Augustinuskirche, zelebriert von Pfarrer Matthias Plocher und dem anschließenden Begrüßungsabend in der Fuggerei, wo sie beim Abendessen von Werner Fritsch mit seiner Ziehharmonika musikalisch unterhalten wurden. Am Freitag besuchten sie die Gräber der verstorbenen Altersgenossen auf den Friedhöfen in Gmünd, Herlikofen, Wetzgau und Weiler, um anschließend in der „Kleinen Schweiz“ beim Dämmerschoppen gemütlich zusammen zu sitzen. Alles über den Umzug und den Festgottesdienst steht in der Montagausgabe der Remszeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!