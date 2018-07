Blaulicht | Samstag, 07. Juli 2018 Samstag, 07. Juli 2018

Tödlicher Unfall auf der B 29

Ein Unfall am frühen Samstagmittag auf der Bundesstraße 29 in Gmünd-​West in Fahrtrichtung Aalen hat ein Todesopfer gefordert. Die B 29 musste in Richtung Aalen gesperrt werden, die Umleitung erfolgte durch die Stadt Gmünd.

Nach ersten Informationen hatte eine ältere Autofahrerin auf der Bundesstraße kurz vor dem Einhorntunnel angehalten. Ein nachfolgender Transporter ist anschließen nahezu ungebremst auf das Auto der Frau aufgefahren. Durch den Aufprall hat sich das Auto der Frau überschlagen. Dabei muss die Frau aus dem Auto geschleudert worden sein. Sie ist noch an der Unfallstelle verstorben.



Die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Fußgängerüberführung über die Bwurde durch die Polizei abgesperrt, um Gaffer fernzuhalten.

