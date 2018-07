Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 08. Juli 2018 Sonntag, 08. Juli 2018

50 Jahre Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung

Galerie (13 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Im Jahre 1968 von engagierten Eltern gegründet, begeht er in diesem Jahr sein 50 -​jähriges Jubiläum: der Verein „Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd e.V.“. Grund genug, dieses Fest am Wochenende gebührend zu feiern.

Eingeladen waren deshalb alle Mitglieder, Bewohner, Kindergärten, Vertreter der verschiedenen Institutionen sowie alle Gönner und Freunde des Vereins. Den Festabend am Samstag im Himmelsgarten eröffnete „Tiramisu“, der Chor der Klosterbergschule, unter der musikalischen Leitung von Heike Bareiß und Werner Holzmann. Das italienische Wort „Tiramisu“, so Heike Bareiß, heiße auf deutsch „Zieh‘ mich hoch“ und was könne einen besser aus einem Tief hochziehen als Musik. Was sonst noch alles geboten war und wer Grußreden hielt steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!