Sonntag, 08. Juli 2018

Frontal-​Zusammenstoß beim Bucher Stausee: 66 -​jähriger stirbt

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 290 bei Schwabsberg. Ein 66 -​jähriger Skoda-​Lenker kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und starb bei einem heftigen Aufprall.

Ein entgegen kommender Pkw konnte dem Skoda zwar noch ausweichen, ein BMW-​Fahrer hingegen nicht mehr. Der-​jährige Skoda-​Lenker erlitt beim Frontalzusammenstoß tödliche Verletzungen. Der ebenfalls-​jährige BMW-​Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Beifahrerin im BMW wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt zirkaEuro. Die Bmusste zur Unfallaufnahme bisUhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Ellwangen war mit drei Fahrzeugen undMann im Einsatz. Die Rettungsdienste waren mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber vor Ort.

