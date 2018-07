Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Empfang zum 50 . Geburtstag für Joachim Bläse

Fotos: Manfred Laduch

Als Vorsitzende der Stadtverbände Musik und Gesang bzw. Sport seien er und Joachim Bläse 1999 ziemlich unzufrieden mit der Stadt gewesen, erzählte Richard Arnold. Und da hätten sie beschlossen: Dann werden wir halt selbst OB. Diese Anekdote gehörte zur Rede, mit der der Oberbürgermeister seinem Stellvertreter gestern offiziell zum 50 . Geburtstag gratulierte.

2002

Gäste aus Politik, Kirchen, Sport, Wirtschaft und Verwaltung begrüßte der OB in der Eule. Es gelte, „ganz geballt Danke zu sagen für das, was Du für die Stadt und für den Zusammenhalt in ihr tust.“ Wobei es nicht selbstverständlich sei, dass Joachim Bläse seitmit an der Stadtspitze stehe. „Der Gemeinderat hat manchmal seltsame Flausen“, erinnerte Arnold an damalige Vorschläge, den Posten ganz abzuschaffen. Wer sonst noch redete und was es an Geschenken gab, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

