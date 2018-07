Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Gmünder Bahnhof: Go-​Ahead an Übernahme des Reisezentrums interessiert

Die Deutsche Bahn AG will sich im Zuge der Übernahme der Remsbahn durch das englische Verkehrsunternehmen Go-​Ahead im nächsten Jahr von ihrem Reisezentrum im Gmünder Bahnhof trennen. Es zeichnet sich aber eine Ersatzlösung ab.

Auf Anfrage der Rems-​Zeitung erklärte am Montag Erik Bethkenhagen, Pressesprecher von Go-​Ahead Deutschland, dass sein Unternehmen an einer Übernahme der Räumlichkeiten im Gmünder Bahnhof interessiert sei. Auch strebe Go-​Ahead an, dort nicht nur eigene Tickets für die Remsbahn verkaufen zu wollen, sondern es sei „absolut denkbar“, auch als Verkauf– und Servicestelle für den Fernverkehr, also für die Deutsche Bahn, zu dienen. Ein entsprechender Vertrag werde vorbereitet. Im gemeinsamen Interesse von Go-​Ahead und Deutsche Bahn könne er, Bethkenhagen, sich nicht vorstellen, dass das angestammte Unternehmen sich dem verweigern würde. Auch der Gmünder Landtagsabgeordnete Stefan Scheffold setzt sich für einen Verbleib des Reisezentrums ein und hat am Montag ein entsprechendes Schreiben an Landesverkehrsminister Winfried Hermann gerichtet. Ausführliches zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

