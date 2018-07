Ostalb | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Männerchor aus Laxou tritt beim Bergfest in Lautern auf

Galerie (1 Bild)

Foto: en

Der Männerchor „Faridol“ aus Laxou kam am Wochenende nach Heubach und hatte ein anspruchsvolles Konzertprogramm im Koffer. Der Liederkranz Lautern verlegte aufgrund des Besuchs sein Bergfest kurzerhand ins Tal.

Um dem Männerchor eine Plattform in der Mehrzweckhalle für sein Konzert zu geben, wurde die traditionelle Open-​Air-​Veranstaltung des Liederkranzes in der Mehrzweckhalle in Lautern durchgeführt. Der Chor „All Together“ des Liederkranzes Lautern war mit seinem Repertoire ebenfalls am Konzert beteiligt. Ein ausführlicher Konzertbericht ist in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 21 Sekunden.

