Norweger Modell sorgt für Irritation beim Fußball-​Staffeltag

Der Staffeltag der A I, B I und B II am vergangenen Freitag in Alfdorf hat zu einigen Diskussionen geführt. Da war zum Beispiel der Antrag des TSV Mutlangen, in der Hinrunde und der Rückrunde doch zwei Englische Wochen einzuführen, um dem immer wiederkehrenden Dilemma der ausgefallenen Spiele zu entgehen, wenn die Plätze im Winter wieder gesperrt sind. Einige Vereinsvertreter fanden den Vorschlag gut, andere wieder sagten, dass es unter der Woche berufsbedingt schwierig werde, eine schlagkräftige Mannschaft stellen zu können. Ohnehin könne der Antrag für die Saison/​nicht mehr berücksichtigt werden, hat der scheidende Bezirksspielleiter Helmut Vogel (Foto) berichtet. Türkgücü Schwäbisch Gmünd und der TSV Leinzell waren beim Staffeltag übrigens nicht anwesend. Somit konnten diese beiden Vereine auch nicht den Ausführungen zum sogenannten „Norweger Modell“ folgen, das Vogel erklärte. In der kommenden Saison dürfen Mannschaften einen Antrag stellen, nur mit neun Spielern anzutreten.

