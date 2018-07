Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Private Messstationen für Feinstaub

Andreas Mooslehner vom BUND mit Schülern der AVH. Foto: pr

Luftreinhaltegesetze gibt es — Datenerfassung bislang recht selten. Inzwischen existiert aber bereits ein großes Netz von „Luft“-Beobachtern, die Daten zur Luftreinheit sammeln und jedermann zur Abfrage freigeben. Auch die Rems-​Zeitung betreibt eine entsprechende Outdoor-​Messstation aus dem „luftdaten.info-Netzwerk“. Zusammen mit dem BUND will man dieses Netz nun ausweiten beziehungsweise verfeiern. Zum Selbstkostenpreis von 40 Euro werden Feinstaubsensoren angeboten. Die Rems-​Zeitung verlost zehn Sensoren gratis.

Schülerinnen und Schüler der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule haben die Feinstaubsensoren zusammengebastelt. Deswegen sind sie mitEuro auch verhältnismäßig günstig. Die gebastelten Geräte nehmen so gut wie keinen Platz weg. Man bringt sie am besten in einer Höhe von zwei bis vier Metern an der Außenwand des Gebäudes an. Alles was man dazu benötigt ist ein Stromanschluss, W-​LAN und einen Computer. Die Anleitung zur einfachen Installation wird mitgeliefert, jedoch kann man auch über den BUND entsprechende Hilfestellung von Experten bekommen.Auch in mittleren und kleinen Kommunen soll so die Belastung im Tages– und Jahresverlauf gemessen und identifiziert werden. Deshalb hat sich der BUND folgende mögliche Standorte für Messungen ausgesucht.Abtsgmünd: Ortsdurchfahrt im Bereich Hohenstadter Straße /​Hauptstraße, Siedlungsbereich zwischen Ellwanger und Hüttlinger StraßeAlfdorf: Ortsdurchfahrt Untere Schloßstraße, Hauptstraße.Bartholomä: Ortsdurchfahrt im Bereich Heubacher Str. Steinheimer Str.Böbingen: Ortslage im Bereich der L, Ortslage im Bereich Schorndorfer Str.Durlangen: Ortsdurchfahrt im Bereich Gmünder Straße.Eschach: Ortsdurchfahrt im Bereich LGöggingen: LOrtsdurchfahrt im Bereich HauptstraßeGschwend: Ortsdurchfahrt B, L, Welzheimer StraßeHeubach: Ortsdurchfahrt im Bereich der LHeuchlingen: Ortsdurchfahrt LIggingen: Ortsdurchfahrt im Bereich Brainkofer Straße /​Hauptstraße /​Gmünder Straße.Leinzell: Ortsdurchfahrt im Bereich LGögginger Straße, LGmünder StraßeLorch: Siedlungsbereich zwischen Bund Rems, Bereich Schäfersfeldschule /​Gymnasium LorchMögglingen: Ortslagen im Bereich Hauptstraße und LauterstraßeMutlangen: Ortsdurchfahrt im Bereich Gmünder Straße /​Hauptstraße, Siedlungsbereich Mutlanger HeideObergröningen: Ortsdurchfahrt L/​LRuppertshofen: Ortsdurchfahrt im Bereich Gmünder Straße /​Utzstetter StraßeSchechingen: Ortsdurchfahrt LSchwäbisch Gmünd: Bereich Remsstraße; Bargau: Bereich Stauferstraße /​Hans-​Fein-​Straße; Straßdorf: Einhornstraße /​Alemannenstraße; Herlikofen: Ortsdurchfahrt Gmünder StraßeSpraitbach: Ortsdurchfahrt im Bereich BTäferrot: Ortsdurchfahrt im Bereich Lindacher Straße, Durlanger StraßeWaldstetten: Ortsdurchfahrt Straßdorfer Straße /​Bettringer Straße /​Hauptstraße.Wer sich so ein Gerät zulegen will, kann die Bestellung unter folgender Adresse per Mail aufgeben: redaktion@​remszeitung.​de . Weitere Auskünfte können auch unter der Nummererteilt werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 96 Sekunden.

