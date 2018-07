Blaulicht | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Unfallflucht in Bettringen

Galerie (1 Bild)

Vermutlich ein Polofahrer hat am frühen Sonntagmorgen Fahrerflucht begangen, nachdem er in Bettringen einen Ampelmast beschädigt hatte.

6

07171

3580

Eine Zeugin hörte den lauten Schlag, als von einem unbekannten Fahrzeuglenker am Sonntagmorgen gegenUhr an der Kreuzung In der Vorstadt/​Neue Straße der Ampelmast auf der Verkehrsinsel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, bei dessen Fahrzeug es sich um einen älteren VW Polo gehandelt haben könnte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel./​

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!