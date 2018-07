Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Juli 2018 Montag, 09. Juli 2018

Wie der Brasilianer Felipe Trentini Gmünd durch seine Kamera betrachtet

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Mit seinem ungewöhnlichen Video-​Portrait von Schwäbisch Gmünd hat der Brasilianer Felipe Trentini im Internet schon viele Menschen erreicht. Der junge Mann ist Profi auf diesem Gebiet und hat im Rahmen einer Europareise die Stauferstadt besucht und mit der Rems-​Zeitung über sein Leben, seine Arbeit und seine Motive gesprochen.

Sein Handwerkszeug ist normalerweise nicht die Kamera, sondern der Computer. Denn Felipe Trentini aus dem tiefen Süden von Brasilien hat das Fach „Regie“ studiert und verdient sein Geld damit, dass er am Laptop das Rohmaterial von Hochzeits– und Imagefilmen professionell bearbeitet. Sein Know-​How als Videofilmer nutzt er auch, um die Orte, an denen ihn seine Reise führt, in kurzen Streifen vorzustellen. Die Premiere für diese Städteportraits war nun hier in Schwäbisch Gmünd. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 35 Sekunden.

