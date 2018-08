Ostalb | Mittwoch, 01. August 2018 Mittwoch, 01. August 2018

Die Hitzewelle kurbelt in den Getränkemärkten den Verkauf an

Langeweile kehrt bei den Getränkehändlern in der Region derzeit nicht ein. Die Nachfrage nach Getränken, hierzu zählen vor allem Limonaden und Wasser, ist höher als sonst.

Dementsprechend groß ist der Umsatz. Und wie andernorts der Fall steht auch den Getränkehändlern in der Region teils zu wenig Leergut zur Verfügung. Nicht davon betroffen ist die Heubacher Brauerei. Hier wurde eigens für solche Zeiten vorgesorgt und bereits im vergangenen Jahr „einiges an Leergut zusätzlich gekauft“, wie der Geschäftsführer der Heubacher Brauerei, Alexander Caliz, erklärt. An Urlaub denken er und seine Mitarbeiter derzeit noch nicht. Was die Bürger derzeit besonders gerne trinken und wo es teils Probleme mit dem Leergut gibt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

