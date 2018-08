Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. August 2018 Mittwoch, 01. August 2018

Eiserne Hochzeit: Elvira und Asaf Exler feiern heute ihren 65 . Hochzeitstag

Elvira und Asaf Exler haben am 2 . August 1953 in Kasachstan geheiratet. Seit 1980 leben sie in ihrer Wohnung in der Oderstraße in Gmünd. Zum 65 . Hochzeitstag, der Eisernen Hochzeit, gratulieren unter anderem ihre sechs Kinder, 14 Enkelinnen und Enkel und vier Urenkel.

Nach Schwäbisch Gmünd kamen sie, weil das ihr Wunschort war. „Wir hatten hier Bekannte, bei denen wir anfangs ein Zimmer mieten konnten.“ Sie kamen mit ihren sechs Kindern: Olga, Friederich, Viktor, Irene, Nelli und Lilli. Dann haben sie die Wohnung gemietet, in der sie heute noch leben. Was die beiden erlebt haben, und warum sie heute kein großes Fest machen, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

