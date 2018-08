Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. August 2018 Mittwoch, 01. August 2018

Königsturm: Zukünftig mit majestätischen Terrassen

Foto: hs

Der nächste Schritt der Gartenschau-​Vorbereitungen: Am Fuße des Königsturms haben jetzt die Bauarbeiten für eine Grünanlage mit Treppen und Terrassen begonnen.

Majestätischer denn je soll mit dieser Grünanlage der Königsturm eingerahmt und für Bürger und Besucher der Stadt in den Blickpunkt gerückt werden. Der kleine Park und der fastMeter hohe Stadtturm sind Teil des neuen touristischen Stadtrundgangs, der auch zum Zeiselberg und ins mittelalterliche jüdische Stadtviertel an der Imhofstraße führen soll. Mehr über diese nachhaltige Gartenschau-​Baumaßnahme am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

