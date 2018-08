Ostalb | Mittwoch, 01. August 2018 Mittwoch, 01. August 2018

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

4

2

Unsere Tipps führen diesmal nach Göppingen, Heidenheim, Königsbronn und auf den Hohenstaufen. Unter anderem findet nach den großen Erfolgen der Vorjahre noch bis zum. August die Spiel-​Aktionswoche „Göppingen spielt!“ in der Innenstadt zum wiederholten Mal statt. Zahlreiche Mitmach-​Aktionen in und vor den Geschäften und auf vielen Plätzen verwandeln die City in ein riesiges Spielfeld. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. August.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!