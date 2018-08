Ostalb | Mittwoch, 01. August 2018 Mittwoch, 01. August 2018

Vesenmaier will verlängern — was sagt Karl Bühler dazu?

Fotos: Manfred Laduch

Seinen „Nachbarn“ kennt Karl Bühler gut. Der Lorcher Bürgermeister und sein Wäschenbeurer Kollege Karl Vesenmaier waren einst Kurskollegen beim Studium zu Diplom-​Verwaltungswirten. Ob er, wie Vesenmaier es jetzt bekanntgab, über das 68 . Lebensjahr hinaus im Amt bleiben will, sagt er noch nicht.

68

73

2014

2019

Vesenmaier machte am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, dass er die neue Gesetzgebung nutzen wolle, nach der Bürgermeister künftig nicht mehr mitJahren „zwangspensioniert“ werden, sondern bis zur Vollendung des. Lebensjahres tätig sein dürfen. Einziges Problem dabei: Seine letzte Wahl zum Schultes – es war seine fünfte – fandnoch nach den alten Regeln statt, womit die Amtszeit automatisch bis zum Märzbegrenzt war. Was Vesenmaier sonst noch zu seinen Verlängerungsabsichten sagt, und was Karl Bühler dazu meint, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

