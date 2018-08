Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

Auch im Urlaub die RZ lesen!

Galerie (1 Bild)

Wer in früheren Jahren in Urlaub gefahren ist und nicht auf seine geliebte Rems-​Zeitung verzichten wollte, der hat sich die tägliche Ausgabe an den Urlaubsort nachschicken lassen. Dort kam sie zwar meist erst mit Verspätung an, aber immerhin: Man war informiert, was zu Hause passiert. Das geht jetzt viel einfacher.

07171

600620

Die digitale Ausgabe der Rems-​Zeitung kann man an (fast) jedem Ort der Welt lesen. Im Urlaub auf dem Tablet am Strand, am Vormittag beim Frühstück im Hotelzimmer oder auch bei Ausflugsreisen im Bus oder Zug auf dem Smartphone. Während dies relativ einfach zu bewerkstelligen ist, tauchen dafür in der Heimat andere Probleme auf. Weil auch die Zusteller einen Anspruch auf Urlaub haben, gibt es während der Ferienzeit viele Aushilfsausträger/​innen oder auch Zusteller aus Nachbargemeinden. Und dabei kann es schon das eine oder andere Mal zu Verzögerungen kommen. Scheuen Sie sich aber nicht, unsere Vertriebsabteilung bei Problemen sofort in Kenntnis zu setzen. Telefon:. Mehr in der RZ am Freitag.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!