„Durch Bredis Brille“: Schiri-​Begleitung und zweimal Oberliga

Natürlich gibt es auch in dieser Saison wieder die beliebte Kolumne der Rems-​Zeitung, „Durch Bredis Brille“, in der uns der Gmünder Claus Breitenberger an seinen Fußballreisen teilhaben lässt. Der Start hat es für Bredi auf jeden Fall schon mal in sich…

Nun habe ich auch meine Planungen für das Wochenende abgeschlossen. Am Freitag werde ich den überraschend, aber sicherlich nicht unverdient in die Landesliga aufgestiegenen Schiedsrichter Dominik Barth zum vorgezogenen Zweitrunden-​WFV-​Pokalspiel zwischen der SG Schorndorf und dem TSV Buch begleiten. Ich weiss zwar nicht, weshalb die Schorndorfer im Landesliga-​Staffel-​2-​Lostopf gelandet sind, obwohl sie eigentlich zum Gebiet der Staffel 1 gehören, aber von Nachteil ist dies - was das Zuschauerinteresse betrifft — ganz bestimmt nicht. Und so dürfen sich die Schorndorfer auf einen Gegner freuen, der als totaler Sympathieträger im Amateurfußball zu bezeichnen ist. Grund genug für mich, um beim Auftritt des Teams von Kult-​Coach Harry Haug im Remstal dabei zu sein.

Am Samstag werde ich dann beim Oberliga-​Auftakt der Normannia gegen unsere Freunde aus Göppingen sein. Mit einem Punkt zur diesjährigen Oberliga-​Premiere der Normannia wäre ich momentan zufrieden. Mal schauen, ob ich es am Samstag um 15.45 Uhr auch noch bin. Aber egal wie es ausgeht — es wird ein schöner Fußball-​Nachmittag bei der Normannia werden und ich hoffe auf zumindest 700 bis 800 Zuschauer. Oberliga ist auch am Sonntag angesagt, wenn der SGV Freiberg auf den FV Ravensburg trifft. Ich denke, das gibt ein echtes Spitzenspiel, wobei ich den Gastgeber als leicht favorisiert ansehe. Aber der Gast aus Oberschwaben fährt sicherlich nicht ins Wasenstadion, um dort die Punkte abzuliefern. Deshalb wird das ganz bestimmt eine spannende und gute Partie.

„ Fußballtourist“ Claus „Bredi“ Breitenberger berichtet von Wochenende zu Wochenende über seine Amateurfußballreisen. Es ist seine Sicht der Dinge, nicht unbedingt die der Rems-​Zeitung.

