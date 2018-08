Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

Gmünder Weindorf: Richtig gute Partystimmung und Sommerlaune

Fotos: hs

Das Gmünder Weindorf im Remspark legt los. Die Wetterbedingungen sind ideal, nachdem die große Hitzewelle zunächst zu Ende ist. Angenehme Sommerlaune macht sich breit.

Am Freitagabend herrschte großer Andrang. Gut tausend Besucher fanden sich ein. Noch bis Sonntag ist allabendlich Livemusik angesagt. Dazu dürfen sich die Besucher mit edlen Tropfen und anderen Leckereien kulinarisch verwöhnen lassen. Die Band „Isa and Frieends“ sorgte am am Freitagabend für Partylaune.

