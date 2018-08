Ostalb | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

Neuer Bikepark in Bartholomä

Fotos: esc

Voller Stolz auf seine ganze Gemeinde stellte Bürgermeister Thomas Kuhn am Freitag den neuen Bikepark in der Otto-​Höfliger-​Straße vor. Mit der Idee zur Mountainbike-​Anlage haben die Radsportfreunde Bartholomä den ersten Preis einer Ausschreibung der Kultur– und Sportstiftung gewonnen.

2006

1200

Bereits im Jahrwurde auf Initiative von Jugendlichen ein Bikepark angelegt. Aber nicht vergleichbar mit dem, was da nun entstanden ist. Unter der Regie der Radsportfreunde (RFS) wird seit einer Woche an der Anlage gebaut.Euro hatte der Verein mit seiner Idee gewonnen. „Das hat natürlich nicht gereicht“, sagt Vorsitzender Stefan Vogt. Wer sich für den Bau der neuen Anlage engagiert, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

