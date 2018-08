Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

OB sieht Hallenbad durch Bürgerbegehren gefährdet

„Am Ende wird in jedem Fall ein Bürgerentscheid stehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre er ein Fehler“, ist sich Oberbürgermeister Richard Arnold sicher. Denn seiner Befürchtung nach kann das aktuell gestartete Hallenbad-​Bürgerbegehren „in eine Sackgasse führen“.

In einem Pressegespräch verwies der OB gestern auf die guten, stundenlangen Diskussionen in den kommunalen Gremien im Juli. Dabei sei die Variante der Bürgerinitiative „vollumfassend aufgenommen“ worden. Jetzt aber ruhe das Verfahren, nachdem die Initiative ein Bürgerbegehren gestartet hat. Warum die Stadtverwaltung nicht glaubt, dass dieses Vorgehen dem Projekt förderlich ist, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

