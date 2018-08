Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

Wochenende: Einfach kompliziert

Galerie (1 Bild)

Ist die große Hitzewelle vorbei? Noch nicht ganz, denn auch an diesem Wochenende werden wir wieder recht sommerliche Temperaturen bekommen. Dann ist unser Titelthema der Wochenende-​Beilage nicht nur für Frauen von Interessen. Es geht um den Büstenhalter.

16

Einen Büstenhalter nähen, das geht nicht mehr einfach so. Die Lingerie von heute gehtdurch Hunderte von Händen und Maschinen. Warum gestaltet sich das so kompliziert? Ein Besuch bei einem Hersteller in Bayern.Das schwüle Wetter zieht oft auch ein Gewitter nach sich. Die Chance, dass ein Blitz in ein Haus einschlägt, liegt bei eins zu sechs Millionen. Dennoch gab es allein dieses Jahr in der Region Stuttgart mehrere Blitzeinschläge in Wohnhäuser, die einen hohen Schaden verursachten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich bei diesem Thema auf der Seite Mensch+Technik nicht nur auf sein Glück verlassen.Das Glück braucht man dafür, um beim Ferienpreisrätsel der Wochenende-​Beilage zu gewinnen. Diese Woche gibt es zwei Übernachtungen mit Vollpension, Detox-​Behandlung und Wellness für zwei Damen im La Pura Women’s Health Resort, Kamptal, zu gewinnen. Die Frage lautet: Wie heißt ein seltenes Krokodil, das im nepalesischen Chitwan­National­ park lebt? A: Gangesgavial, B: Mississippi­AlligatorViel Glück beim Mitmachen und viel Unterhaltung beim Lesen.lesenswerte Wochenende-​Seiten!

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 52 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!