Ostalb | Samstag, 11. August 2018 Samstag, 11. August 2018

Kinder bei der Feuerwehr Wißgoldingen

Fotos: Gerhard Nesper

Rund 20 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren trafen sich am Samstag Nachmittag beim Feuerwehrgerätehaus in Wißgoldingen, um im Rahmen des Schülerferienprogramms ein paar Stunden mit echten Feuerwehrmännern und –frauen zu verbringen.

Dort wurden sie bereits vom Kommandanten Ewald Brühl, dem Jugendwart Marc Wittlinger und etwaMitgliedern der Aktiven– und der Jugendfeuerwehr erwartet. Nach einer kurzen Begrüßung ging des dann in einem Tanklöschfahrzeug und einem Mannschaftstransportwagen zum Katzenbach, etwakm außerhalb der Ortschaft gelegen, wobei zur Freude der Kinder Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet wurden. Dort wurde der ersten Gruppe unter fachfraulicher Anleitung von Jana Brühl und Corinna Zeller Funktion und Aufgabe eines Wasserlöschers erklärt. Was die Kinder sonst noch erlebten steht in einer den nächsten Ausgaben der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

