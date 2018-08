Sport | Sonntag, 12. August 2018 Sonntag, 12. August 2018

Fußball-​Bezirkspokal: 20 Erstrundenduelle sind gespielt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Am heißen 12 . August hat der Bezirkspokal zur ersten Runde geklingelt. Satte 20 Begegnungen haben dabei mit Mannschaften aus dem Gmünder Raum auf dem Programm gestanden.

Bereits nachMinuten stand das Ergebnis fest, da hatten Paul Seitz und Felix Paschko schon die Zeichen auf Sieg gestellt. Der TSV Heubach II erholte sich von diesem frühen Rückstand nicht mehr. Tore:Seitz (.),Paschko (.).Dachte man zur Pause, die Messe sei bereits gelesen, stellte Böbingens Philipp Menzer noch einmal den-Anschluss her. Das hat die Gastgeber nicht in Lethargie verfallen lassen, schnell erhöhten sie wieder die Schlagzahl, so dass es bereits nach einer Stundestand. Tore:Tiede (.),Nungesser (.),beide Huber (.,.),Menzer (.),Scholz (.).Überraschend deutlich hat sich der A-​Liga-​Absteiger aus Göggingen gegen den A-​Liga-​Aufsteiger aus Hohenstadt-​Untergröningen durchgesetzt. Zwei schnelle Tore ebneten hier den Weg, Andre Reupkes früher Treffer in der zweiten Halbzeit war die Entscheidung. Tore:Winkel (.),Haizmann (.),Reupke (.),Härdter (.).Bis zur Pause sah es für die Landesliga-​Reserve des TSGV gegen den Bezirksligisten aus Heuchlingen gut aus. Doch in der zweiten Halbzeit drehte der Favorit dasin einen eigenen-Erfolg. Die Tore erzielte die Mannschaft allerdings erst in den letzten Minuten der Partie, Waldstetten präsentierte sich über weite Strecken der Partie ebenbürtig. Tore:Mangold (.),Heinrich (.),Baur (.),beide Bellendorf (., FE,.+),Jäkel (.).Herlikofen war zunächst spielbestimmend und ging auch folgerichtig in Führung. Dann aber drehte der B-​Ligist richtig auf. Vor allem in Person von Andreas Behlke, der insgesamt drei Treffer markierte.Sein letzter Treffer war dann das Eintrittsgeld wert: Per Fallrückzieher traf er zum zwischenzeitlichen. Tore:Stütz (.),alle Behlke (.,.,.),Kübler (.),Streicher (.).Ein Spiel auf Messers Schneide lieferten sich diese beiden Mannschaften. Die Führung der Gastgeber drehte der Landesligaabsteiger in ein, doch die Mögglinger glichen kurz vor Spielende noch einmal aus. Umjubelter Bettringer war dann am Ende Neuzugang Denis Croissant, der den-Siegtreffer markierte. Tore: Sandik (.),Grässle (.+),Grässle (.),Keskin (.),Croissant (.)

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 125 Sekunden.

