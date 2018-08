Schwäbisch Gmünd | Montag, 13. August 2018 Montag, 13. August 2018

Ein religiöser Brauch: Das Weihbüschelbinden

Auch wenn Walburga Weinmann weiß, dass die Tage vor Mariä Himmelfahrt stressig werden, ist eines doch gewiss: Die Vorfreude, gemeinsam mit anderen Frauen und Männern Weihbüschel zu binden. „Ich habe mich richtig darauf gefreut“, sagte sie auch am Samstag wieder, als sie sich im Kapitelshaus in den Morgenstunden gemeinsam mit ihrem Mann Paul und drei Frauen ans Binden der Weihbüschel machte.

Ein religiöser Brauch, der für Weinmann mit Kindheitserinnerungen verbunden ist. Seit wann das gemeinsame Weihbüschelbinden auch in Gmünd Tradition hat, was es mit dem Brauch auf sich hat und warum es dieses Jahr nicht einfach war, die benötigten Kräuter und Blumen zu finden, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

