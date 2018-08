Sport | Montag, 13. August 2018 Montag, 13. August 2018

Falscher Eintrag: Lorch II ist weiter im Bezirkspokal, nicht Türkgücü Gmünd

Online war dort zu lesen, dass sich Türkgücü Gmünd mitn.E. gegen die Sportfreunde Lorch II durchgesetzt hatte. So hatte es der Schiedsrichter der Partie angegeben. Tatsächlich aber waren die Lorcher vom Punkt treffsicherer. „Ich bin am Abend noch angerufen worden, dass das Ergebnis genau andersherum eingetragen werden muss“, so Rolan Wagner, Bezirksspielleiter. Insgesamt, also die Bezirke Aalen und Heidenheim eingeschlossen, hat es übrigens nur eine Rote Karte gegeben. „Das ist natürlich sehr erfreulich, so soll es sein“, sagt Wagner. Dabei handelte es sich auch noch um eine Notbremse in der Partie Niederstotzingen gegen Gingen im Heidenheimer Raum – also nichts Unsportliches.Die Lorcher empfangen somit am Mittwoch den TV Heuchlingen. Das Pokalspiel zwischen Ermis Gmünd gegen die erste Mannschaft der Sportfreunde wurde auf diesen Donnerstag (Uhr) angesetzt. Grund: Am Mittwoch spielt der TSV Großdeinbach gegen den FC Schechingen auf dem selben Sportplatzgelände.

